Das Landesligaspiel zwischen der FG 08 Mutterstadt und dem FC Speyer ist aus mehreren Blickwinkeln heraus eine eigenartige Begegnung mit einem glücklichen Sieger.

„Wir hätten noch acht Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen“, sagt FC-Trainer Jürgen Grimm nach dem Abpfiff. Ein wenig ratlos schaut er aus, während im Hintergrund die Spieler der FG 08 Mutterstadt den 1:0-Heimsieg lautstark feiern. Grimms Team findet keinen Weg durch die massierte Abwehr der Gastgeber, die 95 Minuten lang aufopferungsvoll ihr Tor verteidigen, Mitte der zweiten Hälfte sogar auf eine Fünferkette umstellen.

Das entscheidende Tor fällt bereits nach acht Minuten. Leon Hochhaus erobert für Mutterstadt halblinks vor dem Tor den Ball, läuft in Richtung Tor und passt in die Mitte. Dort schiebt Bleard Zeqiraj die Kugel zwischen zwei Verteidigern in die lange Ecke zum 1:0. Speyer agiert umständlich vor dem Tor, kämpft mit der eigenen Präzision im Passspiel, aber auch mit dem Kunstrasen. „Wir wussten, dass der Platz eine Katastrophe ist, aber dies gilt ja auch für den Gegner“, lässt Grimm dieses Argument nicht gelten. Und so sieht er, wie die Gastgeber in Person von Zeqiraj die Chance auf das 2:0 haben, Cedric Braun im FC-Kasten klärt aber mit einer Hand. Ein Schuss von Moritz Reuther aus rund 20 Metern ist die gefährlichste Aktion der Gäste in Hälfte eins (33.), Mutterstadts Schlussmann Joshua Geist fängt mit einer schönen Flugeinlage den Ball aus der Luft. Dann muss Mutterstadts Innenverteidiger Dennis Klein verletzt vom Platz, zur Pause muss auch Offensivkraft Fabio Reithermann nach einem Zusammenstoß ausgewechselt werden.

Chance auf zweites Tor vergeben

Die Gastgeber verteidigen weiterhin konzentriert, aber Speyer macht es ihnen auch nicht schwer. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Sie haben extrem engagiert verteidigt“, ist FG-Trainer Marco Malizia später stolz auf sein Team. Speyer fehlt weiter die zündende Idee, Mutterstadt lauert auf Konter. Als Tom Schlegel rechts viel Platz vor sich hat und in die Mitte passt, steht Zeqiraj frei am hinteren Pfosten und setzt den Ball überhastet über das leere Tor (70.). „Das muss eigentlich das 2:0 sein“, bestätigt Grimm. Dass er Innenverteidiger Kalle Wunder nach vorne beordert und bereits nach der Pause den schnellen Niklas Helfenstein eingewechselt hat, bleibt ohne Folgen. Speyers Kapitän Valentino Zuch setzt in den letzten Minuten noch zwei Abschlüsse neben den von Joshua Geist gut gehüteten Kasten der FG Mutterstadt. Am Ende hat der FC Speyer 09 zwar den Ball lange in den eigenen Reihen gehalten, die Punkte bleiben jedoch bei den Gastgebern.

„Wir haben den Sieg wahrscheinlich teuer bezahlt“, stellt Malizia später mit Blick auf die Verletzten Klein, Reithermann und auch Jason Springer fest, der nach 65 Minuten vom Feld gehen muss. Zumindest hat sich der Abstand auf die Abstiegszone vergrößert. „Wir können nicht jedes Spiel gewinnen“, erklärt Grimm mit einem Schulterzucken. Der FC Speyer 09 bleibt aber im Dunstkreis der Aufstiegskandidaten.