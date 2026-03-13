In der Landesliga Ost gibt es ein Duell der Gegensätze. Während das eine Team noch auf Rückkehrer aus dem Lazarett hofft, schwimmt das andere auf der Erfolgswelle.

Gastgeber FG 08 Mutterstadt hat 2026 beide Partien verloren, während der FC Speyer 09 aus drei Spielen optimale neun Zähler eingefahren hat. Beide treffen am Sonntag, 14.30 Uhr, aufeinander.

Der Mutterstadter Trainer Marco Malizia betrachte die ersten beiden Begegnungen differenziert: „Bei der 0:2-Niederlage bei Phönix Schifferstadt war es in allen Bereichen zu wenig. Das gilt für die Einstellung ebenso wie für den Einsatz.“ Eine gute Reaktion habe das Team aber trotz des mit 1:3 verlorenen Spiels in Gimbsheim gezeigt. Der Auftritt sei fußballerisch ordentlich gewesen. Doch während die FG den Pfosten getroffen hat oder die Gastgeber auf der Linie geklärt haben, siegte Gimbsheim auch, weil das Team kaltschnäuzig auftrat und eine gute Chancenverwertung aufzuweisen hatte.

Verletzungen dünnen Kader aus

„In einer ausgeglichenen Liga entscheidet häufig die Qualität beim Abschluss oder wer weniger grobe Fehler macht“, verdeutlicht Malizia. Sein Team habe ganz passabel Fußball gespielt, müsse aber die einfachen Ballverluste wie vor dem 0:1 minimieren. Speyer werde das auch nicht unbestraft lassen. Deshalb müsse Mutterstadt wachsam sein. „Noch haben wir ein Polster zu den Mannschaften auf den Abstiegsplätzen. Aber das kann schnell aufgebraucht sein“, warnt der Übungsleiter. Kein unbegründeter Einwand: In den nächsten vier Begegnungen treffen die Schwarz-Weißen dreimal auf Spitzenteams.

Noch nicht bekannt war, wie lange der in Schifferstadt mit der Roten Karte des Feldes verweisen Besart Hyseni gesperrt ist. „Wir haben ein Video an den Verband geschickt“, informiert der Coach. Eine Sperre ist besonders schmerzhaft, weil der Kader an Landesliga-tauglichen Akteuren arg dünn geworden ist. Pech hatte Drilon Hyseni, Besarts jüngerer Bruder, dessen Muskelfaserriss an derselben Stelle wieder aufgebrochen ist. Kleiner Lichtblick: Routinier Jan Weingarte, der monatelang ausgefallen war, ist wieder ins Lauftraining eingestiegen. Zuletzt saß mit Leon Jusufi ein A-Junior auf der Bank und kam zu einem rund viertelstündigen Kurzeinsatz.

Stabile Speyerer

Der FC Speyer 09 ist in einer sehr stabilen Form, seit fünf Partien ungeschlagen und hat Tuchfühlung zur Spitze. „Das Team hat in der Vorbereitung gut gearbeitet, was auch die Testspielergebnisse gezeigt haben, ohne die jetzt überbewerten zu wollen. Ich bin hoch zufrieden“, sagt Coach Jürgen Grimm mit Blick auf nur eine Niederlage in Dudenhofen. Mit drei Akteuren haben die Speyerer im Winter den Kader aufgestockt. Gekommen sind der Innenverteidiger und Sechser Luca Teutsch vom FV Dudenhofen, der frühere Zeiskamer Luca Lehr für die linke Schiene und der zentrale Allrounder Baris Barut aus Rüssingen, der ein Unterschiedsspieler sein könne.

In den ersten drei Punktspielen des neuen Jahres zeigte Speyer eine hohe Resilienz. „Sowohl beim 2:1-Sieg in Ingelheim als auch beim 3:1 bei Wormatia Worms II waren wir im Rückstand gelegen. Wir sind aber ruhig geblieben und haben die Partien gedreht“, lobt der Trainer seine Mannschaft. Worms sei nach dem 1:1 gar nicht mehr zurechtgekommen. Eine gute Leistung bot der FC 09 im Spiel gegen TuS Knittelsheim am Sonntag. Der 5:1-Erfolg sei nie gefährdet und früh in trockenen Tüchern gewesen. „In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang rausgenommen und durchgewechselt“, berichtet Grimm.

Bei der Frage nach dem Saisonziel und den Chancen im Aufstiegskampf bleibt der Speyerer Übungsleiter völlig entspannt. „Wir sind Neuling und derzeit Fünfter. Das halte ich für ein überragendes Ergebnis. Wir machen uns weder Stress noch Druck“, gibt Grimm zu Protokoll. Die Erklärung, die er hinterherschiebt ist schlüssig. Die Landesliga sei ganz eng, jeder könne jeden schlagen, was sich auch daran ablesen lasse, dass der FCS 09 aus seinen bisherigen drei Partien gegen die beiden Schifferstadter Klubs nur einen Punkt geholt hat. „Es gibt im Vorfeld nicht den klaren Dreier, in keinem Spiel“, betont der Coach.