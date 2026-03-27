Die FG 08 Mutterstadt ist auswärts im neuen Jahr noch ohne Punkte. Die Abstiegszone kommt näher. Trainer Marco Malizia kennt die Ursachen für das Problem.

Nach der Winterpause lässt sich die Bilanz des Landesligisten FG 08 Mutterstadt auf einen einfachen Nenner bringen. Das Heimspiel wurde gewonnen, die drei Auswärtspartien gingen verloren. Demzufolge stünde am Sonntag (14.30 Uhr) ein Sieg an, die Begegnung gegen den Tabellenvorletzten TuS Neuhausen findet im Sportpark Mutterstadt statt. „Das ist ein Schlüsselspiel. Gewinnen wir, überspringen wir die 30-Punkte-Marke und dürften von Knittelsheim und Neuhausen nicht mehr eingeholt werden“, blickt Trainer Marco Malizia nach vorne. Allerdings haben die beiden Schifferstadter Vereine und Pfeddersheim Boden gutgemacht.

Das überrascht nicht, die Schwarz-Weißen werden vom Verletzungspech gebeutelt. „Am Sonntag in Grünstadt haben uns zehn Spieler gefehlt. Und wir sprechen da in bestimmt acht Fällen von Stammkräften, teilweise Leistungsträgern“, klagt Malizia. Der bange Blick gilt den Führungsspielern Fabio Reithermann (Rippenprellung) und Dennis Klein (Zerrung), die bis zum Sonntag fit werden sollen. Dazu sollten nach Möglichkeit alle die, die in Grünstadt aufgelaufen sind, dabei sein, was aber bei den angeschlagenen Tim Selinger und Tom Schlegel noch in den Sternen steht. Zu den vielen Verletzten gesellen sich der letztmals gesperrte Besart Hyseni und Lennon Stanley, der in Kuwait festsitzt.

Ohne Ersatztorwart

„Umso erfreulicher war die Leistung, die wir beim Tabellenführer abgeliefert haben“, betont der Coach. Die ersatzgeschwächten Gäste mussten erst in der 88. Minute das entscheidende Tor zum 0:2-Endstand hinnehmen. Die Gegentore seien zwar leicht vermeidbar gewesen, aber das Team verkaufte sich gut. „In entscheidenden Situationen waren wir nicht zwingend genug, in anderen müssen wir cleverer sein. Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagt Malizia. Mit Wiktor Lesiuk debütierte ein weiterer Juniorenspieler, der ebenso wie der bereits fünfmal eingesetzte Teamkollege Andrei-Marius Visau am Tag zuvor noch in der A-Jugend, die in der Landesliga spielt, zum Einsatz kam.

Weil Simon Geist ausgefallenen war, gab es in Grünstadt keinen zweiten Torwart. Zumindest dieses Problem hat sich erledigt, gegen Neuhausen steht er neben Felix Schmidt wieder zur Verfügung. Bei der Frage, wer den im Fall der Fälle im Kasten hätte stehen sollen, muss Malizia lange überlegen: „Eventuell Tim Selinger, der war als F-Jugendlicher mal im Tor gestanden.“ Auf jeden Fall stimmt der Zusammenhalt im Team: 17 Akteure, alle mit Stammspielerpotenzial, haben bereits für die kommende Runde zugesagt. Das freut den Übungsleiter, der auch A-Junioren hochziehen will, aber auch noch nach neuen Kräften Ausschau hält. „Einen Innenverteidiger, einen Sechser und zwei oder drei Offensivkräfte sollen noch kommen“, skizziert er die Lage.

Malizia seit acht Jahren bei FG 08

Der 37-jährige Marco Malizia war zuvor beim ASV Edigheim Trainer und führte das Team 2017 in die A-Klasse. Im Sommer geht er bei der FG 08 in seine achte Saison. „Drei Jahre habe ich die Reserve trainiert, dann drei Jahre lang bis zum Sommer 2025 mit Kevin Selzer die erste Garnitur“, berichtet der Halb-Italiener. Während Mutter Martina Deutsche ist, kommt die Familie von Vater Mauro aus der Toskana, genauer gesagt aus einem kleinen Ort zwischen Siena und Florenz. „Ich kann aber kein Italienisch“, räumt Malizia ein. Das mag auch daran liegen, dass sein Vater sehr gut Deutsch spricht, was im Hause Malizia Amtssprache war. Marco hat inzwischen seine eigene Familie, die in Limburgerhof lebt und der Ehefrau Sandra sowie die sechsjährige Tochter Alessia angehören.

Malizias Laufbahn als Fußballer war rasch zu Ende. Er spielte in der Jugend beim Ludwigshafener SC, als er im Rasen hängenblieb. „Das Kreuzband war gerissen, das Innenband auch und der Meniskus beschädigt“, erinnert sich der Fußballer, der als Teamleiter in der Produktion eines Diagnostik-Pharma-Unternehmens beschäftigt ist. Kaum wieder auf den Beinen lag er nach einem Knorpelschaden am anderen Knie auf Eis, und zwei Jahre später folgte ein weiterer Knorpelschaden. „Das war’s dann. Heute bin ich Sportinvalide. Nach zehn, 15 Minuten Fußball treten Schmerzen auf“, berichtet er und ist somit auch bei großer Personalnot keine Alternative.