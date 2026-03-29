Abstiegssorgen kontra Aufstiegsträume – das Landesligaderby zwischen dem SV Phönix Schifferstadt und dem FC Speyer 09 hat sein eigenes Drehbuch.

Phönix-Vereinschef Thomas Fetzer wollte die Partie nicht überbewerten: „Der Derbycharakter ist zweitrangig. Wir wollen uns heute gut verkaufen und die drei Punkte einfahren, um unten etwas wegzukommen.“ Mit dem Fehlen der Winter-Neuzugänge Luca Stanisic und Milos Pitulic verliere das Team etwas Qualität, dies sollte aber mit verstärktem Einsatz auszugleichen sein.

An Einsatz fehlte es seiner Truppe zwar nicht, Speyer zeigte den Phönixen aber mit spielerischen Mitteln und starken Einzelspielern die Grenzen auf. Nach zügigem Beginn schaffte es die Mannschaft nicht mehr, die Defensive der Gäste ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, abgesehen von einem Fernschuss von Marvin Folz, der knapp über die Latte strich.

Tore erst nach der Pause

Speyer, vor allem auf Ballsicherung bedacht, sorgte mit planvollem Aufbauspiel einige Male für Gefahr vor dem Schifferstadter Gehäuse. Niklas Helfenstein prüfte mit einem Gewaltschuss SV-Torhüter Kevin Schuster. Kapitän Nico Schubert schlenzte einen Heber über den Keeper, aber auch über das Tor. Ansonsten blieben Torchancen in der ersten Hälfte Mangelware, beide Abwehrreihen ließen praktisch nichts anbrennen. Schifferstadts zweikampfstarke und aggressive Abwehr verrichtete in Hälfte eins einen ausgezeichneten Job.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts erhöhte Speyer die Schlagzahl und kam zu klaren Einschussmöglichkeiten: Ein Fernschuss von Daniel Kopf strich knapp am Pfosten vorbei, kurz darauf glückte FC09-Außenbahnspieler Halim Domi mit sehenswertem Schuss in den Torwinkel die Gäste-Führung (50.). Glück für die Gastgeber, dass Speyer mehrere gute Gelegenheiten ausließ, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Überzahl bleibt ungenutzt

Als zwei Speyerer Akteure eine zehnminütige Strafzeit absaßen, kam Phönix in doppelter Überzahl zwar zu einer Feldüberlegenheit, mit einer Ausnahme ließ Speyer aber nichts zu. Lediglich eine flache Linksflanke sorgte für etwas Gefahr, fand in der Mitte aber keinen Abnehmer. Für die endgültige Entscheidung sorgte der auf Speyerer Seite stark auftrumpfende Moritz Reuther, der mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss alle Phönix-Hoffnungen auf ein Remis beendete (80.).

In der etwas hektischer werdenden Schlussphase sah der eingewechselte Baris Barut (FC 09) die Roten Karte wegen einer Unbeherrschtheit (86.). Speyers Coach Jürgen Grimm sprach von einem Mentalitätsspiel, das seine Mannschaft überragend gestaltet habe. „Wir wussten, was auf uns zukommt, haben glänzend darauf reagiert und letztlich hochverdient gewonnen.“

Schwall bleibt gelassen

Schifferstadts Trainer Rene Schwall sah das Ergebnis gelassen: „Ich hatte mir von meiner Mannschaft wesentlich mehr erhofft. In den letzten Parteien spielten wir uns mehrere Chancen heraus, was uns heute leider nicht gelungen ist. Wir wollten eigentlich gegen den stärksten Sturm der Liga dagegenhalten. Das ist uns eigentlich nur in der chancenarmen ersten Hälfte geglückt.“

Hochzufrieden äußerte sich Speyers Sportvorstand Andreas Eichholz: „Wir haben einen hochverdienten Sieg unserer Mannschaft gesehen mit zwei wunderschönen Toren. Einziges Manko war unsere Chancenverwertung, ansonsten wäre die Partie wesentlich früher entschieden gewesen.“