Seit der Winterpause wechseln sich beim Fußball-Landesligisten ASV Fußgönheim zumindest hinsichtlich der Ergebnisse ständig Licht und Schatten ab.

Denn Siege und Niederlagen wechseln sich im wöchentlichen Rhythmus ab. Geht es so weiter, wäre nach der 1:5-Niederlage vom vergangenen Wochenende beim VfR Wormatia Worms II an diesem Sonntag beim um 15 Uhr angesetzten Heimspiel gegen Schlusslicht TuS Knittelsheim wieder ein Sieg fällig. Verbessert hat sich inzwischen die Torausbeute.

Nachdem der ASV nach dem 17. Spieltag erst 17 Treffer und damit die wenigsten der Liga erzielt hatte, sind es inzwischen schon 29. Damit haben die Fußgönheimer Gegner TuS Knittelsheim in dieser Wertung deutlich distanziert. Die Südpfälzer verloren alle fünf nach der Winterpause angesetzten Punktspiele und erzielten dabei ein desaströses Torverhältnis von 2:16.

Chorrosch warnt

„Darin liegt natürlich die Gefahr, dass meine Mannschaft den Gegner unterschätzt. Das darf auf keinen Fall passieren“, warnt ASV-Trainer Chris Chorrosch. Im Training habe er einiges umgestellt. „Wir haben vor allem daran gearbeitet, uns mehr Torchancen als früher zu erspielen“, ließ er wissen. Außer bei der unnötigen 0:2-Niederlage gegen den FSV Schifferstadt und der jüngsten 1:5-Schlappe bei Wormatia Worms II habe sich dies auch schon positiv bemerkbar gemacht.

Die Veränderungen der Trainingsinhalte habe auch manchen seiner Spieler zunächst überfordert, was für die mangelnde Konstanz in den Ergebnissen auch mitentscheidend gewesen sei. „Schmerzlich haben sich die beiden Roten Karten aus dem Spiel in Schifferstadt gemacht. Eduard Hartmann ist inzwischen wieder frei, aber unser bester Torjäger Ronny Krause ist für sechs Spiele gesperrt worden und fehlt uns deshalb weiterhin“, teilte er weiterhin mit. Mit einem Sieg gegen Schlusslicht Knittelsheim solle der Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößert werden, was die Planung für die Zukunft erleichtere.