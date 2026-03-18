Drei Rote Karten, zwei Zeitstrafen und eine Spielunterbrechung – warum das Derby zwischen FSV Schifferstadt und ASV Fußgönheim den falschen Protagonisten hatte.

Im Landesligaduell zwischen dem FSV Schifferstadt und dem ASV Fußgönheim gibt es an diesem Abend unter Flutlicht keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand, haben am Wochenende beim 1:1 in Offenbach ihren ersten Punkt im neuen Jahr eingefahren. Sie gehen mit viel Einsatz das Spiel an. Es geht gegen Ball und Mann, und der ASV Fußgönheim nimmt den Kampf an. Und der harte Rasenplatz, der diesen Namen nicht wirklich verdient, lässt ebenfalls ein schönes Spiel kaum zu. Mehr als drei Pässen in Folge sind selten auf beiden Seiten.

Nach 13 Minuten überspielt David Schinnerer 30 Meter vor dem Tor FSV-Torwart Samet Sevimli, kommt aber zu weit nach rechts ab, um aufs leere Tor zu schießen. Die Abwehr der Gastgeber kann klären. Sevimli verletzt sich bei dieser Aktion, spielt aber unter Schmerzen weiter. Der ASV Fußgönheim ist die aktivere Mannschaft, nach einem Freistoß von Evzi Saiti köpft Denis Häcker den Ball zentral aufs Tor, aber Sevimli pariert zur Ecke. Die Partie ist ruppig. Ronny König legt aus linker Position den Ball am Tor vorbei. (31.). Großer Aufreger vor der Pause: Nach einer Ecke bringt David Schinnerer den Ball im FSV-Tor unter, aber der Schiedsrichter verwehrt den Gästen den Treffer. Der Torschütze soll vorher geklammert haben.

Emotionale zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte wird es kurios. Mit dem ersten richtigen Angriff geht der FSV in Führung. Ein Freistoß wird ans lange Eck verlängert, wo Torjäger Sven Hoffmann die Kugel über die Linie drückt (50.). Das Spiel ist ein wenig auf den Kopf gestellt. Fußgönheim hadert mit dem Spielverlauf und mit dem Unparteiischen Johannes Best, der keinen guten Abend erlebt. Als Fußgönheims Kapitän Daniel Fichtner eine Zehn-Minuten-Strafe absitzt, klärt seine Abwehr einen Schifferstadter Abschluss zentral vor den Strafraum. Dort zieht Denis Selinger einfach aus 16 Metern ab und trifft zum 2:0 (64.). „Wir haben uns danach nicht mehr die Standards herausgespielt, die wir wollten“, muss ASV-Trainer Chris Chorrosch zusehen, wie seiner Mannschaft langsam die Felle wegschwimmen. Fußgönheim rennt immer wieder mit langen Bällen an, die aber die FSV-Abwehr kaum vor große Probleme stellen. Schifferstadt zieht sich weit zurück, wartet auf Konter.

Der Schiedsrichter bekommt die aufkommende Emotionalität einfach nicht in den Griff. Dann grätscht Kevin Nowak seinen Gegenspieler mit zwei Beinen um. Die Emotionen explodieren, Spieler beider Teams laufen aufs Feld, der Frust entlädt sich in Handgreiflichkeiten. Der Schiedsrichter muss per Stopp-Konzept die Partie für mehrere Minuten unterbrechen. Nowak sieht die Rote Karte, ebenso wie Fußgönheims Ronny Krause. Kurze Zeit später ist das Spiel vorbei. Fußgönheims Eduard Hartmann sieht nach Abpfiff ebenfalls die Rote Karte. „Wir haben drei Punkte“, stellt FSV-Trainer Jan Drese fest, kritisiert aber das Einsteigen Nowaks. Beide Trainer sind sich einig, dass der Schiedsrichter Anteile an dem Spielverlauf besessen habe, weil die klare Linie fehlte.