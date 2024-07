Der ASV Fußgönheim ist aus der Fußball-Landesliga Ost abgestiegen. Es war der zweite Abstieg binnen zwölf Monaten. Damit spielt der Verein ab August zum ersten Mal seit 26 Jahren wieder in der Bezirksliga.

Es ist ein tiefer Einschnitt. Kam der verpasste Klassenverbleib in der Verbandsliga 2023 etwas unglücklich zustande, so zeichnete sich der Abstieg in der abgelaufenen Saison frühzeitig