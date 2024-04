Nach fünf Niederlagen in Folge in der Landesliga erscheint der nächste Abstieg des ASV Fußgönheim kaum noch vermeidbar. Sollte der Klub sein Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, gegen den punktgleichen Aufsteiger SV Geisenheim verlieren, wird er wohl in die Bezirksliga durchgereicht

Da der erst in der vergangenen Winterpause verpflichtete ASV-Trainer Yannick Haag bekanntgegeben hat, den Verein nach dieser Saison zu verlassen und zum derzeitigen Bezirksligaprimus Ludwigshafener SC zu wechseln, ist zu befürchten, dass der Coach inzwischen mit seinen Gedanken und Planungen bereits beim LSC wäre. Dies bestreitet der ASV-Vorsitzende Stefan Wehe jedoch vehement. „Yannick ist Profi gewesen und führt seine Aufgabe bei uns deshalb auch mit einer professionellen Einstellung zu Ende“, erklärt er dazu. Er sei stolz, dass der Verein die Nachfolge Haags schnell geregelt habe. „Das hängt sicher mit unserer tollen Infrastruktur in Fußgönheim zusammen“, stellt Wehe fest.

Haag will alles geben

Yannick Haag selbst will auch klarstellen, dass seine volle Konzentration bis zum Ende dieser Saison dem ASV gelte. „Ich kann nicht verlieren. Alleine deshalb gebe ich hier bis zum Ende alles“, erklärt er. Die sportliche Ausgangslage sei natürlich nach den jüngsten Ergebnissen schwierig, insbesondere da mit dem SV Phönix Schifferstadt und dem SV Büchelberg der aktuelle Tabellendritte und -zweite nach dem heutigen Kellerduell auf den ASV warteten.

Der vom früheren Ludwigshafener Rudi Brendel trainierte SV Geinsheim fährt nicht sorgenlos nach Fußgönheim. „Bei uns grassiert eine Krankheitswelle, aufgrund derer ich mehrere Spieler ersetzen muss“, teilte der frühere Oberligaspieler mit. Der SV Geinsheim hat zum Viertletzten FC Speyer 09 drei, zum Fünftletzten SpVgg. Ingelheimer sogar auch schon acht Punkte Rückstand. „Da ich davon ausgehe, dass mit Hassia Bingen mindestens eine Mannschaft aus der Verbandsliga Südwest in die Landesliga Ost absteigen wird, muss man zumindest Drittletzter werden, um den Klassenerhalt zu schaffen“, prognostizierte er. Die Zuschauer dürfen sich deshalb heute Nachmittag sicher auf ein packendes Duell zweier Kontrahenten freuen, die jeden Punkt dringend benötigen.