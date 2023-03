Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei Sonderkonzerten beschließt die Gesellschaft für Neue Musik Mannheim ihr Jahresprogramm 2022. Das erste von ihnen hat jetzt das Landesjugendensemble Neue Musik Baden-Württemberg unter Christof M. Lösers Leitung in der Kulturkirche Epiphanias bestritten.

Den Schlusspunkt wird am kommenden Freitag die Internationale Ensemble Modern Akademie in den Reiss-Engelhorn-Museen setzen. Am ersten Abend begaben sich 18 Mitglieder des 2014 gegründeten Landesjugendensembles