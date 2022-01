Seit seiner Eröffnung am 7. Januar 2021 sind im Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle insgesamt 127.839 Impfungen erfolgt. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Davon waren 54.498 Erstimpfungen, 49.349 Zweitimpfungen und 23.992 Auffrischungsimpfungen (Stand: 20. Januar 2022).

Insbesondere in den vergangenen Wochen sah die Entwicklung dabei wie folgt aus: Zwischen den Jahren wurden Ende Dezember innerhalb von vier Tagen 3814 Impfungen in der Walzmühle verabreicht, in der ersten Januarwoche waren es innerhalb von fünf Tagen insgesamt 5087 Spritzen, die gesetzt wurden, für die zweite Januarwoche hat die Stadtverwaltung 4976 Impfungen gezählt. In der dritten Januarwoche zeigt sich dann ein klar rückläufiger Trend: Innerhalb von drei Tagen erfolgten vom 17. bis 19. Januar noch 1241 Impfungen. „Es ist eine geringere Nachfrage zu verzeichnen“, bestätigen auch die Verantwortlichen, die Personalressourcen im Landesimpfzentrum seien bereits „bedarfsorientiert angepasst“ worden.

Rund 16 Prozent sagen nicht ab

Aktuell ist die Quote der nicht abgesagten Termine nicht mehr ganz so hoch wie noch im Dezember, als rund 25 Prozent der Impflinge einfach nicht erschienen. Dennoch sind laut Verwaltung bei 2355 angesetzten Impfterminen auch in der dritten Januarwoche insgesamt 368 Termine nicht wahrgenommen worden (rund 15,6 Prozent). In der vierten Januarwoche waren am 24. und 25. Januar 577 Impfungen vereinbart, 94 Personen ließen ihren Termin jedoch sausen (rund 16,3 Prozent).

Insgesamt sind nach Angaben der Verwaltung bisher 5945 Kinder und Jugendliche in der Walzmühle geimpft worden, eine differenzierte Auswertung nach Altersgruppen sei dabei nicht möglich. Mittlerweile können Eltern ihre Kinder ab fünf Jahren auch ohne vorherige Terminvereinbarung im Landesimpfzentrum immunisieren lassen: Von Montag bis Freitag, 9.30 bis 17 Uhr, besteht die Möglichkeit, ohne Termin vorbeizukommen und sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Auch Erwachsene können weiterhin in der Walzmühle nachfragen, ob Kapazitäten für eine spontane Impfung bestehen.