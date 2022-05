Das Landesimpfzentrum Ludwigshafen hat am heutigen Montag an einem neuen Standort seine Arbeit aufgenommen – nämlich im Foyer des Pfalzbaus. Montags bis freitags, jeweils von 13 bis 17 Uhr, sind dort ab sofort Erst-, Zweit- sowie Auffrischimpfungen – mit und ohne vorherige Anmeldung möglich. In Betrieb genommen wurde im Pfalzbau eine Impfstraße mit drei Impfkabinen. Weil der Mietvertrag für das bislang in der Walzmühle beheimatete Landesimpfzentrum Ende Mai endet, war ein neuer Standort notwendig geworden.

Der Stadtrat hatte dafür gestimmt, dass die Stadtverwaltung mit dem Betreiber des Pfalzbaus, der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom), einen Mietvertrag abschließt, um weiterhin ein Impfzentrum in zentraler Lage betreiben zu können.

