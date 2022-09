Mit 26.300 Euro den höchsten Einzelbetrag für Vereine der Sportkreise Ludwigshafen und Rhein-Pfalz-Kreis bei der „Förderung 2022 im Sportstättenbau“ hält das Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz für den SV Ruchheim bereit.

Vorgesehen ist die Vereinsförderung des SV Ruchheim für die Sanierung des Umkleidetraktes, wie aus dem aktuellen „Pfalzsport“-Magazin des Sportbundes Pfalz (insgesamt 16 Sportkreise, 2100 Vereine) hervorgeht. Die weiteren durch das Sonderprogramm gewährten Beiträge im Sportkreis Ludwigshafen: 25.400 Euro gehen an den BASF Tennisclub für den Neubau eines Paddle-Courts, 26.000 Euro an den Radsportclub Ludwigshafen für die Sanierung der Flutlicht-Anlage und 25.400 Euro an den ESV Ludwigshafen für die Sanierung der Sanitäranlagen und des Umkleidetraktes.

18.400 Euro erhält zudem die SG Ludwigshafen-Oppau für die Sanierung von Fenstern und Türen sowie der Heizungsanlage und Installation einer Solaranlage im Sanitärtrakt, 3330 Euro gehen an den VSK Germania Niederfeld für die Sanierung und Einfassung der Boulefelder, 2160 Euro an den Park-Tennisclub Ludwigshafen für die Sanierung der Heizanlage im Vereinsheim, 1770 Euro an den ESV Ludwigshafen für Brunnenbohrung am Kiefweiher.

Im Sportkreis Rhein-Pfalz-Kreis wird mit 19.500 Euro der TuS Altrip für die Platzsanierung bedacht, 10.000 Euro gehen an den TC Dannstadter Höhe für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED und 7900 Euro erhält der TV Rödersheim für die Umstellung der Hallenbeleuchtung. Außerdem gehen 3665 Euro an den TC Limburgerhof für die Einarbeitung einer Wurzelsperrfolie auf den Plätzen, 2940 Euro erhält der TC Heuchelheim für den Bau eines Geräteschuppens, und mit 2320 Euro wurde der ATB Heuchelheim für die Sanierung der Flutlicht-Anlage bedacht.