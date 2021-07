Das Rhein-Hochwasser hat am Wochenende weite Teile des Stadtparks auf der Parkinsel und auch die Uferpromenade überflutet. Das Wasser stand bis zum Deich an der Parkstraße. Die Sportplätze des Park-Tennisclubs und des TFC Ludwigshafen waren am Sonntagvormittag noch nicht unter Wasser gestanden, da ein kleiner eigener Deich die Anlagen umgibt. Der Pegelhöchststand wurde am Sonntagmittag mit 7,45 Metern erreicht. Laut Hochwassermeldedienst soll der Pegel bereits am Montag deutlich zurückgehen. Bis Dienstag könnte der Wasserstand unter die Sieben-Meter-Marke sinken. Es wird aber voraussichtlich noch einige Tage dauern, bis der Stadtpark für die Öffentlichkeit wieder freigegeben werden kann. Denn die Stadtverwaltung muss zuvor die Standsicherheit der Bäume prüfen, die unterspült worden sind. Überflutet war auch ein Teil der Rheinpromenade zwischen Rhein-Galerie und Adenauer-Brücke. Die Stadt hatte als Vorsichtsmaßnahme mobile Schutzwände errichtet.