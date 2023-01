Aufgrund eines Erlasses des grün geführten Verkehrsministeriums soll in allen Städten Baden-Württembergs das „ungeordnete Parken“ auf Gehwegen perspektivisch nicht mehr geduldet werden. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, werden seit Beginn des Jahres 2022 die Stadtbezirke Schwetzingerstadt/Oststadt, Jungbusch, Lindenhof und Neckarstadt-Ost in diesem Punkt „planerisch überarbeitet“. Aktuell führe das Projektteam seine Arbeiten in Sandhofen aus, heißt es weiter. Die Planung vor Ort werde voraussichtlich bis Mai andauern. „Die beteiligten Dienststellen bringen dabei Markierungen am Straßenrand an, um zu dokumentieren, welche Straßen später berücksichtigt werden. Die Parkstände werden jeweils an Beginn und Ende mit Winkeln angesprüht“, teilt die Stadt mit.

Diese Markierungen hätten aber noch keine Gültigkeit. Sie würden zunächst im Bezirksbeirat Sandhofen vorgestellt.