Familien- und Jugendministerin Katharina Binz (40, Grüne) hat die Förderung von zwei regionalen Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe in Trier und Ludwigshafen bewilligt. Der Verein „Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe RLP e.V.“ erhält nach Ministeriumsangaben rund 68.000 Euro. Ombudsstellen sind unabhängige, niedrigschwellige und kostenfreie Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, wenn es zu Konflikten in der Kinder- und Jugendhilfe kommt. „Kindern eine Stimme zu geben, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Jugend- und Familienpolitik. Deshalb ist es uns wichtig, Ombudsstellen zu unterstützen. Sie tragen dazu bei, dass Kinder zu ihren Rechten kommen“, sagt Binz. Das gelte besonders für diejenigen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht zu Hause aufwachsen könnten. Für diese jungen Menschen und ihre Eltern sei es wichtig, dass sie sich an eine unabhängige Person wenden könnten, wenn es in einer Erziehungshilfeeinrichtung oder einer Pflegefamilie zu einem Konflikt komme, so die Ministerin.

Beraten, begleiten, unterstützen

Ombudsstellen informieren, beraten, begleiten und unterstützen beispielsweise bei für die Familien nicht nachvollziehbaren Entscheidungen von Jugendämtern oder Familiengerichten, bei Kostenbescheiden oder anderen Beschlüssen innerhalb der Hilfen zur Erziehung. In Rheinland-Pfalz besteht seit 2017 eine Ombudsstelle für die Kinder- und Jugendhilfe, die bei der Bürgerbeauftragten des Landes angesiedelt ist. Seit 2022 gibt es eine regionale Ombudsstelle für den Raum Trier/Trier-Saarburg und seit 2023 eine weitere Ombudsstelle für den Raum Ludwigshafen.