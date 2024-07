Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Modernisierung eines Wohngebäudes mit 15 bezahlbaren Mietwohnungen im Finkenweg und Schwalbenweg im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim. Die GAG Ludwigshafen erhält hierfür ein Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro und einen Tilgungszuschuss in Höhe von rund 0,9 Millionen Euro. Dies geht aus einer Mitteilung der ISB hervor. Die Dauer der Mietbindung der geförderten Wohnungen sowie die Belegungsbindung für Haushalte mit mittleren Einkommen beträgt demnach 20 Jahre.

„Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Rheinland-Pfalz brauchen wir eine gute Mischung aus Neubau und Modernisierung. Wo es möglich ist, begrenzen wir durch die Modernisierungsförderung Flächenversiegelung, nutzen gebaute Ressourcen und schaffen damit moderne, bezahlbare Wohnungen. Die GAG ist dafür in Ludwigshafen eine wichtige Partnerin, die nicht nur unser aktuell größtes gefördertes Neubauprojekt realisiert, sondern auch ihren Bestand mit unseren Förderprogrammen modernisiert“, so Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD).

„Ohne die Fördermittel des Landes wäre eine wirtschaftliche Durchführung dieser energetischen Modernisierungsmaßnahme für uns so nicht möglich gewesen“, sagt Wolfgang van Vliet, Vorstand der GAG Ludwigshafen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sagt: „Bezahlbarer Wohnraum ist eines den wichtigsten Themen für die Entwicklung unserer Stadt, denn die Nachfrage ist nach wie vor hoch.“