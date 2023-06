Ein Überraschungskonzert kündigt die Bundesgartenschau an: Der Mannheimer Popsänger Laith Al-Deen („Bilder von dir“, „Dein Lied“) wird am Freitag, 11. August, 20 Uhr, ein Konzert auf der Buga-Hauptbühne im Spinelli-Park geben. Songs des aktuellen Albums „Kein Tag umsonst“ sowie alte Hits präsentiert der 51-Jährige im Trio mit zwei Gitarren und Percussion. Gitarrist ist der Ludwigshafener Christoph Melzer an der Gitarre, Drums und Percussion übernimmt David Anlauff.