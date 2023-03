Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Pariser Vorort Clichy direkt in die Vorderpfalz? Das Unternehmen Homebox macht es vor. Ab diesem Monat ist Frankreichs Nummer eins für angemietete Lagerflächen auch hier vertreten. Auf bis zu 4800 Quadratmetern können die Kunden Räume anmieten. „In Deutschland gibt es uns bis jetzt nur in Bremen und Ludwigshafen, in Frankreich sind wir Marktführer“, sagt Christian Krudop.

Krudop und seine Scottish-Terrier-Dame Maja sind aktuell die einzigen Bewohner der ehemaligen Lagerhalle der Moster GmbH in der Bliesstraße. Ein wenig ist davon noch zu spüren.