Für den Abwasserkanal im Lagerplatzweg zwischen GML-Gelände und Rohrlachstraße (Nord) besteht laut Wirtschaftsbetrieb (WBL) auf einer Länge von 187 Metern ein teils kurzfristiger Sanierungsbedarf.

„Wir haben hier kein einfaches Umfeld und keine 08/15 Planung“, erläuterte WBL-Bereichsleiter Martin Kallweit bei der jüngsten Sitzung des Werkausschusses. Die Hälfte des Kanals liege unterhalb von Fernwärmeleitungen, trotzdem sei eine offene Bauweise geplant. Bei einer TV-Untersuchung sei ein Sanierungsbedarf des Kanals entdeckt worden, der wohl 70 bis 80 Jahre alt und von daher am Ende seiner Lebensdauer sei, meinte Kallweit. Zusätzlich ergebe sich auf Grundlage von Kanalnetzberechnungen die Notwendigkeit eines größeren Kanalquerschnitts.

Kosten: 1,38 Millionen Euro

Wie der WBL weiter informiert, wird die aktuelle Kanaltrasse weitgehend beibehalten. Die Hausanschlüsse sollen teils in geschlossener Bauweise, teils in offener Bauweise durchgeführt werden. Im Kreuzungsbereich der Straßen Lagerplatzweg/Rohrlachstraße könne der Kanal auf einer Länge von 20 Metern wegen einer Vielzahl kreuzender Versorgungsleitungen nicht ausgetauscht werden und werde daher per „Inlinerverfahren“ saniert. In solchen Verfahren werden die Rohre von innen mit einem Kunstharz-Material abgedichtet. Nach Kallweits Angaben ist die Zufahrt auf das Werksgelände des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks (GML) und in die anliegenden Betriebe sichergestellt.

Die Kosten liegen bei 1,38 Millionen Euro. Der Werkausschuss hat der Beschlussvorlage am Freitag zugestimmt. Laut Kallweit sollen die Arbeiten im Spätsommer beginnen.