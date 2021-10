Kriminalitätslage, Sicherheit und der Einsatz der Polizei im Hemshof waren Thema im Landtag. Die FWG-Fraktion hatte dazu eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Mit der Antwort des Innenministeriums zeigten sich die Freien Wähler äußerst unzufrieden. Darin heißt es, dass es in einem Jahr laut Polizeipräsidium Rheinpfalz 43 Fußstreifen stattgefunden hätten. Die Fahrten mit Streifenwagen fänden mehrmals täglich statt, seien aber nicht statistisch erfasst worden. Auch wie viele Dienststunden für Kontrollen und Streifengänge in dem Stadtteil anfielen, wurde nicht dokumentiert. Das kritisiert der FWG-Stadtratsfraktionsvorsitzende Rainer Metz. Zusätzliche Aktivitäten der Polizei seien auch nicht angekündigt worden, obwohl es laut Anwohnern dort Probleme mit Drogendealern auf offener Straße gebe. Die Freien Wähler aus Ludwigshafen fordern die Landesregierung auf, sich an dem zu bildenden städtischen Lenkungskreis zu beteiligen und ein Sofortprogramm zu Verbesserung der Situation im Hemshof aufzulegen.