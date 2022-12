Am Samstag betrat ein 37-Jähriger gegen 8.40 Uhr einen Discounter in der Mannheimer Innenstadt und wollte Ware im Wert von fünf Euro stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies und verfolgte den Dieb. Vor der Filiale kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, die auf den Boden stürzten. Hierbei wandte der 37-Jährige körperliche Gewalt an, um sich von der Örtlichkeit entfernen zu können, und flüchtete dann. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Der 37-Jährige konnte von der Polizei noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der 40-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.