Gleich drei Männer waren am Montagabend an einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Ludwigshafener Innenstadt beteiligt. Laut Polizei betraten zwei der Täter gegen 20.30 Uhr den Laden und bereiteten den Diebstahl eines mit Waren gefüllten Einkaufswagens vor. Der dritte Mann hielt sich offenbar zur Absicherung vor dem Geschäft auf. Die verständigten Polizeikräfte konnten zwei der drei Tatverdächtigen nach kurzer Flucht festnehmen. Der gefüllte Einkaufswagen wurde sichergestellt. Für die Beamten ergaben sich Hinweise, dass die Gruppe eine ähnliche Tat in einem anderen Geschäft begangen haben könnte. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Männer ein und ermittelt weiter.