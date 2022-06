Am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr konnten Kaufhausdetektive in einem Kaufhaus in der Mannheimer City zwei Ladendiebinnen im Alter von 43 und 34 Jahren festhalten und der Polizei überstellen. Die beiden Frauen aus Wiesbaden räumten laut Polizei ein, dass sie in den Nachmittagsstunden mehrere Ladendiebstähle in Mannheimer Kaufhäuser begangen hatten. Dabei erbeuteten sie hochwertige Lederwaren, Schmuck, Bekleidungsstücke und Schuhe, die sie bereits teilweise in ihrem Auto verstaut hatten. Bei dessen Durchsuchung und später ihrer beiden Wohnungen in Wiesbaden kam noch weiteres Diebesgut zum Vorschein. Insgesamt konnten von der Polizei Waren im Wert von fast 11.000 Euro sichergestellt werden, die nun an die geschädigten Firmen zurückgegeben werden.