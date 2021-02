Nach einer Fahndung hat die Polizei am Mittwochabend zwei Ladendiebe geschnappt, die Waren im Wert von 1200 Euro aus einem Supermarkt im Oggersheimer Gewerbegebiet Westlich B 9 stehlen wollten. Laut Polizeibericht hatten eine 46-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann aus Worms einen Einkaufswagen gefüllt und wollten den Supermarkt in der Oderstraße verlassen – ohne zu bezahlen. Nachdem sie es an mehreren Kassen vergeblich probiert hatte, versuchte die Frau , über einen Notausgang mit der Ware zu entkommen. Dies wurde von Supermarkt-Mitarbeitern beobachtet, die den Einkaufswagen sicherstellten. Die beiden Ladendiebe flüchteten mit einem Auto. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und machte das Paar in Worms ausfindig.