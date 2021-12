Die Polizei hat am Donnerstagmittag zwei Ladendiebe festgenommen. In einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums in der Innenstadt hatte der Ladendetektiv die Täter beobachtet, zu Fuß verfolgt und die Polizei verständigt. Die Beschuldigten im Alter von 35 und 46 Jahren wurden in unmittelbarer Nähe des Tatorts geschnappt. In ihrem geparkten Pkw wurde das Diebesgut (Kleidung in einem dreistelligen Wert) gefunden. Beide erwartet ein Verfahren wegen Diebstahls.