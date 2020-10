Beim Versuch zwei Diebe aufzuhalten, ist am Samstag ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in Friesenheim leicht verletzt worden. Laut Polizei hatten zwei Männer Waren im Wert von rund 100 Euro gestohlen. Als der Ladendetektiv den Diebstahl bemerkte, flüchtete das Duo in ein Auto auf dem Parkplatz in der Industriestraße. Der Ladendetektiv stellte sich vor das Fahrzeug, um die Männer am Wegfahren zu hindern. Doch einer der mutmaßlichen Diebe gab Gas und fuhr los. Dabei wurde der Detektiv leicht am Knie verletzt. Das Duo fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621-963-2222.