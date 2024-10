In der Mannheimer Innenstadt ist ein Ladendieb beim Fluchtversuch am Samstag handgreiflich geworden. Gegen 15.20 Uhr wurde er in einem Supermarkt im Quadrat H5 von der Filialleiterin beobachtet, wie er in einem vermeintlich unbeobachteten Moment Diebesgut im Wert von 75 Euro in einem Rucksack verstaute. Sie stellte den Täter nach dem Passieren des Kassenbereichs und bat ihn zur weiteren Abklärung ins Büro. Bei der Frage nach seinen Dokumenten gab der Beschuldigte an, dass sein Ausweis in seiner Jacke sei. Diese befände sich vorm Kassenbereich. Dort angekommen, versuchte der 33-Jährige zu fliehen, wobei er mehrere an der Kasse anstehende Personen anrempelte. Der Filialleiterin gelang es, den Dieb an der Kapuze seines Pullovers zu packen und ihn an der Flucht zu hindern. Hierauf drehte der Mann sich zu der Frau um und schlug ihr mit der geballten Faust gegen die Oberlippe. Zudem griff der Täter die Filialleiterin am Oberkörper, ließ aber nach dem schnellen Hinzueilen eines Zeugens von ihr ab. Gemeinsam konnte der rabiate Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo seine Identität festgestellt werden konnte. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls in zwei Fällen verantworten.