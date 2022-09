Ein Ladendieb hat am frühen Montagabend nach seiner Festnahme in der Heidelberger Weststadt zwei Polizisten verletzt. Vorangegangen war dem Ganzen ein Diebstahl in einem Einkaufsmarkt, der gegen 17 Uhr gemeldet wurde. Beim Verlassen des Markts, versuchte der 28-Jährige zu flüchten. Als er geschnappt wurde, leistete er heftigen Widerstand. Erst mit Hilfe weiterer Beamter konnte der unter Drogen stehende Mann überwältigt werden. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.