Ein offenbar sehr hungriger und durstiger 33-jähriger Ladendieb hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in einem Supermarkt in der Wegelnburgstraße (Mundenheim) noch im Geschäft die zuvor gestohlenen Lebensmittel und alkoholischen Getränke konsumiert. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann trotz Aufforderung die Ware nicht bezahlen. Da der Betrunkene bei der Anzeigenaufnahme dann sehr aggressiv war und die Polizisten beleidigte, kam der 33-Jährige über Nacht in Gewahrsam. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls und der Beleidigung verantworten.