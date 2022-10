Vor einem Laden in der Edigheimer Giselherstraße ist es am Dienstag zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei schlug ein betrunkener 25-jähriger Ladendieb einen 38-Jährigen ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete mit seinem Fahrrad. Eine Polizeistreife machte ihn in der Nähe ausfindig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Darüber hinaus zeigte der Mann auch Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Laut Polizei hatte er Waren im Wert von fast 200 Euro gestohlen. Die Beamten wollten den Mann auf die Polizeidienststelle mitnehmen. Dagegen wehrte er sich mit Tritten, Spucken, Bedrohungen und Beleidigungen, wie die Polizei berichtet. Der Mann wurde gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm schließlich eine Blutprobe von einem Arzt entnommen wurde. Da der Mann sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und laut Polizei von ihm eine Gefahr für sich und andere ausging, wurde der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt verständigt, der ihn in ein Krankenhaus brachte.