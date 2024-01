Ein 24-Jähriger muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten. Am Freitag gegen 18 Uhr stahl er laut Polizei alkoholische Getränke aus einem Supermarkt in Süd. Dass der Täter selbst Hochprozentiges konsumiert hatte, ergab ein Test, der 2,74 Promille anzeigte. Der Mann verhielt sich sehr aggressiv, war desorientiert und wurde daher in Polizeigewahrsam genommen.