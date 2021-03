Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Ladendieb erwischt, der in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz Schmuck im Wert von 400 Euro gestohlen hatte. Der 28-Jährige war vom Ladendetektiv beobachtet worden, als er den Schmuck in eine Tasche steckte. Als er das Geschäft verließ, ohne für die Ware zu bezahlen, nahm der Detektiv heimlich die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Diese traf den 28-Jährigen auf einer Parkbank in unmittelbarer Nähe an. Der Dieb wollte zunächst noch flüchten, doch dieser Versuch scheiterte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl wegen einer anderen Sache vorliegt. Er wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.