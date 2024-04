Ein Ladendieb ist laut Polizei am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in der Rhein-Galerie gestellt worden. Zuvor hatte er in einer Parfümerie des Einkaufszentrums in der Innenstadt Parfüme im Wert von etwa 65 Euro gestohlen. Zudem hatte der 24-Jährige neben einem Taschenmesser mehrere Kleidungsstücke bei sich, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte. Da sich der 24-Jährige vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er zur Polizeidienststelle mitgenommen. Er wird sich wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahls verantworten müssen.