Eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Mannheimer Straße (Oggersheim) meldete am Dienstag gegen 14 Uhr über Notruf, dass sie sowie weitere Mitarbeiter vergeblich versucht hatten, einen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Der Mann habe zunächst Lebensmittel und Alkoholika in Taschen verstaut und sei dann in Richtung Ausgang gelaufen, wie die Polizei weiter mitteilt. Im Kassenbereich habe eine Mitarbeiterin versucht, ihn aufzuhalten. Doch der Mann stieß sie weg und rannte in Richtung des Parkplatzes. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Dieb konnte schließlich ohne Beute unerkannt flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, Dreitagebart, sehr schlank. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.