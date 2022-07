Ein flüchtender 24-jähriger Ladendieb ist am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr von Zeugen gestoppt worden. Er soll in einem Baumarkt in Mannheim-Rheinau zunächst mehrere Artikel in seiner Sporttasche verstaut und dann versucht haben, den Kassenbereich zu passieren. Hier zahlte er offenbar lediglich einen Artikel. Als der Ladendetektiv den Mann ansprach, türmte er. Bei einem Gerangel soll der Sicherheitsmann im Gesicht verletzt worden sein. Die Sporttasche ließ der Mann offenbar auf seiner Flucht fallen. Der Ladendetektiv und ein weiterer Mann sollen den Dieb gestoppt haben. Der 24-Jährige wurde festgenommen.