Ein 35-Jähriger hat am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz Parfüm im Wert von über 500 Euro gestohlen. Als er von einem Angestellten erwischt wurde, flüchtete der Täter. Der Mitarbeiter des Markts nahm die Verfolgung auf und stellte den Dieb. Doch der gab nicht so leicht auf, schlug seinem Verfolger ins Gesicht und setzte die Flucht fort. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei beendete letztlich die Flucht und nahm den 35-Jährigen fest. Auch gegen die Festnahme wehrte sich der Mann und trat in Richtung der Polizisten. Der 35-Jährige kam in Gewahrsam.