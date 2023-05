Der Ladendetektiv eines Supermarkts in der Flomersheimer Straße (Oggersheim) beobachtete am Samstag gegen 18 Uhr einen 25-jährigen Ladendieb. Der junge Mann bezahlte an der Kasse lediglich einen Teil seines Einkaufs und flüchtete, wie die Polizei weiter berichtet. Dabei bewarf der Täter den Detektiv mit einer Getränkedose und traf diesen am Kopf. In der Nähe des Markts erwischte der ihm hinterhereilende und leicht verletzte Detektiv den Mann. Beim Diebesgut handelt es sich um Lebensmittel im Wert von 20 Euro.