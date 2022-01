Unbekannte haben in der Nacht von Neujahr auf Sonntag im Hemshof einen BMW zerkratzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Wagen in der Gräfenaustraße in Höhe der Hausnummer 30 ordnungsgemäß abgestellt. Die Täter zerkratzten den Lack des Wagens mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von zirka 800 Euro. Zur Aufklärung der Sachbeschädigung sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.