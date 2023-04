Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sehr praktisch und gesellig: das Publikum bleibt am Ort und die Künstler ziehen umher. Die „6. Komische Nacht“ in Mannheim und Ludwigshafen bot gleich vier Comedians auf ebenso vielen verschiedenen Bühnen.

Mayers Brauhaus in Oggersheim war die einzige Station in Ludwigshafen. Hier trafen die Komiker nacheinander aus Mannheim ein, wo sie im Laufe des Abends in gleich drei Spielstätten innerhalb