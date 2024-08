Das Trio Maier Motzki Schärf hat sich in der Rhein-Neckar-Region schon mit Programmen wie „Democracy is coming“ und „Berauschet euch!“ bekannt gemacht. Jetzt ist es mit einem literarisch-musikalischen Potpourri zur Italiensehnsucht unterwegs. In Ludwigshafen hat es dieses passend bei der Gaststätte „La Torre da Angelo“ am Lutherturm vorgestellt. Der Titel: „La deutsche Vita“. Kein Druckfehler!

Erst drangen aus dem Norden die Goten und Langobarden nach Italien vor, gefolgt von den Heereszügen der deutschen Kaiser. Nachdem Italien in der Renaissance zur führenden