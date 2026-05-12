Wegen eines Schwertransports wird die L523 laut Ludwigshafener Stadtverwaltung in Fahrtrichtung Worms in der Nacht von Freitag, 15., auf Samstag, 16. Mai, im Zeitraum zwischen 20 bis etwa 1.30 Uhr abschnittsweise gesperrt. In dieser Zeit erfolgt der Transport beginnend von BASF Tor 15 im Hansenbusch über die Brunckstraße bis zu BASF Tor 3. Für den gesamten Zeitraum des Schwertransports wird eine großräumige Umleitung in Richtung A6 über die Carl-Bosch-Straße und Sternstraße ausgeschildert, informiert die Verwaltung.

Buslinie betroffen

Die Sperrung der Brunckstraße hat laut Rhein-Neckar-Verkehrgesellschaft (RNV) Auswirkungen auf die Buslinie 97. Es gib eine Umleitung in Fahrtrichtung Pfingstweide/Londoner Ring zwischen Friesenheim-Mitte und Horst-Schork-Straße. Die Haltestellen Friesenheim-Ost, Rottstückerweg (BASF Tor 5) und Ammoniakstraße (BASF Tor 11) entfallen- Zusätzlich bedient werden die Haltestellen Stern- und Lagewiesenstraße.