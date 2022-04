Die Leitplanken der L523 sollen für rund 1,4 Millionen Euro erneuert werden. Grund: Die Schutzplanken in einem Teilbereich der vierspurigen Verbindung zur B9 bei Oppau stammen aus den 70er-Jahren und entsprechen nicht mehr heutigen Sicherheitsstandards. Betroffen ist ein etwa 120 Meter langer Abschnitt zwischen Oppauer Park und BASF-Tor 12. Während der etwa dreimonatigen Bauarbeiten im Sommer wird jeweils eine Spur in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Um Staus zu vermeiden, soll außerhalb des Berufsverkehrs gearbeitet werden. Der Bauausschuss hat das Geld dafür am Montag bewilligt.