Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Kleintransporter auf der L 523 in Höhe der Auffahrt Nachtweide ausgebrannt. Der 58-jährige Fahrer erlitt Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Straße wurde gesperrt, der Verkehr abgeleitet.