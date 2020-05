Einen Ausbau der Landesstraße 525 zwischen Ruchheim und Fußgönheim wird es nach aktuellem Stand nicht geben. Das geht aus Antworten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf eine RHEINPFALZ-Anfrage hervor. Auf der als gefährlich geltenden Strecke wurden zusätzliche Pfosten und Schilder aufgestellt.

Kurvenreiche Strecke

Die kurvenreiche Strecke ist in Ruchheim und Fußgönheim in der Diskussion, weil dort in den vergangenen Jahren immer wieder schlimme Unfälle passiert sind. Zuletzt am 3. Februar dieses Jahres, als eine 56-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abkam und in einen Wassergraben seitlich der Straße stürzte. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Der Ortsbeirat Ruchheim hatte in seiner Februarsitzung daraufhin einen Ausbau der Strecke gefordert. Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) sagte damals: „Es darf hier keine weiteren Toten geben.“

Weiteres Tempo-70-Schild soll kommen

Der LBM teilt auf Anfrage mit, dass es wegen des tödlichen Unfalls bereits am 13. Februar eine Verkehrsschau vor Ort gegeben habe. Die Folge: In der Kurve, wo der Unfall passierte, seien fünf zusätzliche Leitpfosten aufgestellt worden. Die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Abschnitt der L 525 ist laut LBM auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Als Wiederholungszeichen, also quasi Erinnerung, sei ein zusätzliches „70“-Schild aus Ruchheim kommend aufgestellt worden. Ein weiteres Schild soll in nächster Zeit aus Richtung Fußgönheim montiert werden. Die LBM-Sprecherin ergänzt: „Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.“