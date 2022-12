Noch steht die Finanzierung für die Sanierung der Hochstraßen nicht, aber der Stadtrat hat am Montagabend eine wegweisende Entscheidung für die Südtrasse gefällt – trotz der laufenden Verhandlungen mit Bund und Land. Ermöglicht wurde dies durch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die im letzten Moment eintraf. Was dahinter steckt und was der Bundesverkehrsminister sagt, lesen Sie hier.