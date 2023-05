Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ortsbeirat Südliche Innenstadt hat in einer Sondersitzung am Freitag nun doch der Umbenennung des Fickeisenplatzes vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in „Platz der Weißen Rose“ zugestimmt. Der Ludwigshafener Kaufmann und Stifter Karl Ludwig Fickeisen soll an anderer Stelle gewürdigt werden, so das Gremium. Am Montag berät der Stadtrat.

Es sei für die Schüler ein Lehrstück in Politik, hatte Scholl-Religionslehrer Richard Zurheide im Verlauf der rund zweiwöchigen Diskussion angemerkt. Die Schule hatte