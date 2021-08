Angesichts der Müllprobleme in der Südlichen Innenstadt fordert der Ortsbeirat Süd, dass Lösungsansätze für den Hemshof auch auf den ganzen Stadtkern übertragen werden sollten.

Vor allem in der Ludwigstraße gebe es große Probleme, meinte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Ein Konzept müsse her. „Es reicht nicht zu sagen, irgendwann kümmert sich irgendwer um die Probleme. Wenn wir die Innenstadt am Leben halten wollen, dann müssen wir etwas tun“, sagte Heller. Der Stadtteil Mitte leide genauso wie der Hemshof unter wilden Müllkippen, Falschparkern, Wettbüros und einer Drogenproblematik. Der Ortsbeirat müsse bei der Problemlösung zudem von der Verwaltung stärker eingebunden werden, meinte der Ortsvorsteher. Hellers Parteikollege Karl-Heinz Hecker forderte gemischte Streifen aus Polizisten und Beamten des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD).