Paul Breitner und Zinedine Zidane: Das waren die richtigen Antworten auf ein kleines Fußball-Quiz, das wir am Samstag mit Blick auf die nahende Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) in unserer Kolumne „Wochenspiegel“ gestellt hatten.

Hintergrund war unser Bericht über die Public-Viewing-Möglichkeiten in der Region. Unter anderem werden EM-Spiele in der Ludwigshafener Kult-Gaststätte „Maffenbeier“ ausgestrahlt. Deren Wirt Thomas Schulte-Hobein präsentiert seinen Gästen aus diesem Anlass wieder ein Rätsel, das keine 08/15-Fragen beinhalten soll.

Wir sind – sozusagen als Aufwärmprogramm – mit zwei kniffligen Fragen vorgeprescht: Welcher deutsche Fußballer hat in gleich zwei WM-Endspielen (die acht Jahre auseinanderliegen) jeweils einmal getroffen? Und welchem Nationalspieler einer anderen Nation ist danach sogar das Kunststück geglückt, in zwei WM-Finals (die ebenfalls acht Jahre auseinanderliegen) insgesamt drei Treffer zu erzielen. Beide Kicker gewannen mit ihren Teams nur jeweils das erste dieser Endspiele. Zwei der Turniere fanden in Deutschland statt.

Breitner (heute 72) erzielte jeweils im Finale 1974 und 1982 ein Elfmetertor. In München schlug Ausrichter Deutschland die Niederlande mit 2:1, in Madrid unterlag die DFB-Elf Italien 1:3.

Zidane (heute 51) traf 1998 zweimal per Kopf und 2006 per Strafstoß. In Paris bezwang Gastgeber Frankreich die Brasilianer mit 3:0, in Berlin unterlag die Équipe Tricolore Italien nach Elfmeterschießen.