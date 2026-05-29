Gleich an zwei Stellen haben sich in Limburgerhof Löcher in der Fahrbahn gebildet. Die Bereiche wurden abgesperrt, eine Baufirma sucht derzeit nach der Ursache.

Ein Loch mitten in der Straße – darauf wurde die Gemeinde Limburgerhof Anfang der Woche aufmerksam gemacht. An der Kreuzung Paul-Münch-Straße/Bahnhofsplatz hat sich ein Hohlraum von etwa einem halben Meter Durchmesser unter der Fahrbahn gebildet. Die Stelle wurde sofort abgesichert, doch was genau den Schaden verursacht hat, ist bislang unklar. „Wir sind noch dabei, das herauszufinden“, sagt Reiner Bentz, Fachbereichsleiter Kommunale Betriebe. Eine beauftragte Baufirma sei bereits vor Ort, um Ursachenforschung zu betreiben.

Das Loch ist relativ groß. Die Stelle müsse deshalb nun geöffnet werden, um festzustellen, wohin das Material verschwunden ist, sagt Bentz. Erst dann könne man beurteilen, was gemacht werden muss und wie umfangreich die Reparatur ausfallen wird. Solche Schäden können verschiedene Gründe haben – von defekten Leitungen über ausgespülte Erdschichten bis hin zu Setzungen im Untergrund.

Zweites Loch in der Karl-Räder-Straße

Parallel dazu wurde ein weiterer Schaden in der Karl-Räder-Straße entdeckt. Auch dort ist die Fahrbahn abgesackt und es klafft ein Loch. „Wir müssen beide Bereiche öffnen und die Ursache finden“, sagt Bentz. Die Arbeiten sollen nacheinander erfolgen, begonnen wird am Bahnhofsplatz.

Die Baufirma sei bereits am Dienstag nach Pfingsten beauftragt worden. Seitdem liefen die Vorbereitungen und ersten Untersuchungen. Je nach Befund könnte der Aufwand erheblich sein: Sollte sich herausstellen, dass der Untergrund tief ausgespült wurde, wären umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nötig.

Konkrete Hinweise dazu, wie gravierend das Problem ist, gibt es noch nicht. Erst nach dem Öffnen der Fahrbahn werde klar, wie tief der Schaden reicht und was ihn ausgelöst hat. Bentz rechnet aber damit, dass erste Ergebnisse demnächst vorliegen. Dann soll klar sein, ob es sich um punktuelle Schäden handelt oder ein weitergehendes Problem besteht.