Ein Einsatz des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) endete laut einer am Dienstag verschickten Mitteilung der Verwaltung am späten Donnerstag für zwei Männer in Handschellen. Eine Anwohnerin der Saarlandstraße (Süd) hatte um 23.30 Uhr wegen lauter Musik und Gegröle den KVD verständigt. Der traf in einer Wohnung auf zwei Betrunkene im Alter von 19 und 25 Jahren. Beide verweigerten die Angaben ihrer Personalien und verhielten sich aggressiv.

Platzverweis ignoriert

Die Einsatzkräfte erteilten dem 25-jährigen Gast einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Dann geriet der Mann mit dem Bewohner des Apartments in Streit. Dabei griff der 19-Jährige die Einsatzkräfte an, was dazu führte, dass er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dem anderen Mann wurden ebenfalls Handschellen angelegt. Die alarmierte Polizei nahm beide Männer schließlich in Gewahrsam.